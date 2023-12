0:3 zum Auftakt: Schweiz verzweifelt an slowakischem Goalie

U20-WM in Schweden

Die U20-Nati verliert ihr WM-Auftaktspiel in Göteborg gegen die Slowakei unglücklich mit 0:3.

Die Schweizer schiessen 36 Mal aufs gegnerische Gehäuse, bringen den Puck aber nicht am überragenden slowakischen Schlussmann vorbei.

Bereits am Donnerstag um 17:00 Uhr wartet Gold-Mitfavorit USA auf die U20-Nati.

Nur zu gerne wäre die Mannschaft von Headcoach Marcel Jenni mit einem Erfolgserlebnis in die U20-WM gestartet, doch speziell einer hatte etwas dagegen: Adam Gajan. Der slowakische Goalie parierte sämtliche 36 Schüsse, die auf sein Tor geflogen kamen und avancierte damit zum «Man of the Match».

Das letztlich entscheidende Tor gelang der Slowakei, welche am Dienstag bereits Nachbar Tschechien mit 6:2 bezwungen hatte, schon in der 9. Minute. Samuel Honzek profitierte davon, dass der Schweizer Schlussmann Alessio Beglieri kurz aus der Balance gelangte. Im Slot behielt Honzek, ein Erstrunden-Pick im diesjährigen NHL-Draft, die Übersicht und schob ein zum 1:0.

00:59 Video «Sind eine junge, aber talentierte Mannschaft» Aus Sport-Clip vom 26.12.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Effizienz fehlt komplett

In der Folge spielte über weite Strecken nur noch die Schweiz. Die Belohnung für den grossen Aufwand blieb jedoch aus. In den Schlussminuten machte die Slowakei mit zwei Treffern ins leere Tor alles klar.

Viel Zeit zur Erholung bleibt der U20-Nati nicht. Am frühen Donnerstagabend duelliert sich die Schweiz mit den USA. Die Nordamerikaner haben ihr Startspiel gegen Norwegen mit 4:1 gewonnen.