Janis Moser gehörte zu den Entdeckungen in dieser Saison. Sein überragendes Rookie-Jahr mit dem EHC Biel gipfelte in der Nomination für die WM in Bratislava durch Patrick Fischer.

Verletzung am Handgelenk

Nach 3 Spielen ist die WM für den Youngster indes vorbei. Moser verletzte sich beim 4:0-Sieg gegen Österreich am Handgelenk und fällt 4-6 Wochen aus. Damit ist die WM für Moser vorbei.

Weil Patrick Fischer und der Coaching-Staff Moser in Zukunft als wichtigen Bestandteil der Nati sehen, wird der Verteidiger in Absprache mit seinem Klub Biel in Bratislava und bei der Mannschaft bleiben, um weitere Erfahrungen zu sammeln.

Kein Ersatz möglich

Für Moser kann kein Ersatz nachnominiert werden. Fischer hat bislang 24 der 25 Plätze im WM-Kader besetzt. Der letzte Spot wird für Nino Niederreiter frei gehalten – oder für Alessio Bertaggia, der bereits in der Slowakei weilt und zum Handkuss kommen und den letzten freien Spot besetzen würde, sollte Niederreiter doch länger in den NHL-Playoffs engagiert sein.