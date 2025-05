Verschickt am 2. Mai 2000

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im Jahr 2000 reiste die Eishockey-Nati mit grossen Ambitionen an die WM in Russland. Das Turnier drohte für das Team von Trainer Ralph Krueger aber in einem Debakel zu enden. Nach einem vielversprechenden Auftakt mit einem 3:3 gegen die USA setzte es im 2. Spiel gegen Frankreich eine 2:4-Niederlage ab.

Damit war klar, dass die Schweiz nur mit einem Sieg am 3. Mai gegen die übermächtigen Russen den Gang in die Abstiegsrunde noch verhindern konnte. Gegen das mit Superstars wie Pawel Bure und Alexei Jaschin gespickte Team war dies eine Mammutaufgabe.

Grösster Sieg der Nati

Am Vorabend der Partie griff Krueger deshalb in die Motivations-Trickkiste. Er schickte allen Spielern ein SMS mit den Worten: «Glaube an das Unmögliche, und das Unmögliche wird möglich!»

Die Nachricht sollte in die Geschichtsbücher des Schweizer Sports eingehen. Denn Kruegers Massnahme zeigte Wirkung. Die Schweiz rang Russland sensationell mit 3:2 nieder und zog dank dem bis zu diesem Zeitpunkt grössten Sieg in die Zwischenrunde ein. Am Schluss resultierte der 6. Schlussrang.