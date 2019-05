Wenn es für die Schweiz im abschliessenden Gruppenspiel am Dienstag gegen Tschechien darum geht, sich für die Viertelfinals in eine gute Ausgangslage zu bringen, kann sie auf Verstärkung zählen: Nino Niederreiter stösst zum Team.

Der Stürmer der Carolina Hurricanes landete am Montagvormittag in Wien. Von dort aus ging es mit dem Auto weiter nach Bratislava. Am Nachmittag, so der Plan, wird der Churer dann erstmals mit dem Team trainieren. Auf seinen ersten Einsatz freut sich «El Niño» bereits: «Ich bin immer stolz darauf, für die Nati zu spielen.»

Ich freue mich sehr darauf, mit Josi und Hischier in einem Team zu sein.

Nach dem Halbfinal-Out in den NHL-Playoffs sei für ihn sofort klar gewesen: «Ich komme sehr gerne.» Besonders freue er sich auf die anderen Schweizer, die ihr Geld in Nordamerika verdienen: «Es ist schon etwas Spezielles, mit Josi und auch einmal mit Hischier im selben Team zu spielen.»

Der 26-Jährige wertet das Kader der Nati fraglos auf. Nach seinem Wechsel von Minnesota zeigte er bei Carolina glänzende Leistungen. Mit der Schweiz gewann der physisch starke Stürmer 2013 und 2018 jeweils WM-Silber.