Legende: Geniesst weiterhin das volle Vertrauen als Nati-Coach Patrick Fischer. Freshfocus/Claudio Thoma

Nun ist es fix: Patrick Fischer hat seinen Vertrag als Schweizer Nati-Trainer vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Damit wird der 48-jährige Zuger das Nationalteam sowohl bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar 2026 sowie bei der Heim-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg im Mai desselben Jahres leiten. Auch der Vertrag von Assistenzcoach Tommy Albelin wurde verlängert.

«Es ist ein grosses Privileg und erfüllt mich mit Stolz, dass ich diese talentierte Schweizer Mannschaft weiter in ihrem Entwicklungsprozess begleiten darf», lässt sich Fischer in einer Mitteilung von Swiss Ice Hockey zitieren. Er und sein Team seien sehr ambitioniert und wollen erfolgreiches und attraktives Eishockey spielen.

Glücklich über die Vertragsverlängerung von Fischer und Albelin zeigt sich auch Lars Weibel, der Direktor Sport des Eishockeyverbands: «Die beiden ergänzen sich extrem gut und überzeugen durch ihre Fachkompetenz.» Man wolle den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen und sei überzeugt, dass die beiden Trainer die Mannschaft hinsichtlich Olympia 2026 und Heim-WM weiterentwickeln werden.

Kontinuität trotz Baisse

Der Verband hält damit trotz aktueller Niederlagenserie am bewährten Duo an der Bande fest. Zuletzt kassierte das Team an der Euro Hockey Tour in Schweden die Niederlagen 9, 10 und 11 in Serie. Dies schreckte die Verantwortlichen aber nicht ab. Weibel hatte bereits im Dezember durchblicken lassen, dass er mit Fischer bis zur Heim-WM verlängern wolle.