Legende: Die Emotionen gingen hoch im letzten WM-Viertelfinal zwischen Deutschland und der Schweiz 2010. imago images

Wann findet die Partie statt?

Der Viertelfinal zwischen der Schweiz und Deutschland findet am Donnerstag, 3. Juni, um 15:15 Uhr im Olympic Sports Centre in Riga statt. Die Partie wird live auf SRF zwei übertragen.

Die bitteren Niederlagen

Die Schweiz traf letztmals 2010 in einem WM-Viertelfinal auf Deutschland. Damals waren die nördlichen Nachbarn WM-Gastgeber und kamen als Gruppenvierter weiter. Die Schweiz hatte ihre Gruppe auf Platz 1 abgeschlossen und ging als klarer Favorit in die Partie. Am Ende resultierte aber eine bittere 0:1-Niederlage, bei der vor allem eine Keilerei mit einem blutenden Timo Helbling in Erinnerung blieb.

Die letzte bittere Niederlage in einem K.o.-Spiel gegen Deutschland bezogen die Schweizer an den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018. Im Achtelfinal gewann die DEB-Auswahl mit 2:1 nach Verlängerung.

Die letzten Duelle an Weltmeisterschaften

An Weltmeisterschaften trafen die Schweiz und Deutschland zuletzt 2015 in Prag (1:0) und 2014 in Minsk (3:2) in der Gruppenphase aufeinander. Beide Male gewannen die Schweizer knapp.

Das sagen die Protagonisten

Die Deutschen stellen für die Schweizer «sicher keine unlösbare Aufgabe» dar, meinte Patrick Fischer in einer ersten Einschätzung: «Wir kennen die Deutschen in- und auswendig. Sie verfügen über eine sehr gute Mannschaft. Sie sind hartnäckig zu spielen.»

Ähnlich sieht es Santeri Alatalo, der am Dienstag mit dem 3:2 nach 31 Minuten die Schweiz gegen die Briten mit seinem allerersten WM-Tor auf die Siegesstrasse brachte: «Ab den Viertelfinals gibt es keine einfachen Partien mehr. Die Deutschen verfügen über ein sehr gutes Defensivspiel. Sie kämpfen stets hart. Der Viertelfinal wird zu einem grossen Kampf.»