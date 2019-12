Gegen Finnland drehten die Schweizer im tschechischen Trinec zu Beginn des Mitteldrittels dank Toren von Fabian Berri (21.) und Gaetan Jobin innerhalb von 119 Sekunden ein 0:1 in ein 2:1 (23.). Nach dem Ausgleich der Finnen durch Joonas Oden (29.) war es erneut Berri, der für das letztlich entscheidende 3:2 (37.) verantwortlich zeichnete.

Der Stürmer der GCK Lions erzielte seine ersten beiden Punkte an diesem Turnier. Von den Stürmern ist nur noch Center Julian Mettler ohne Skorerpunkt. Ein Treffer des 17-jährigen Simon Knak (50.) und der Empty-Netter von Valentin Nussbaumer besiegelten den 3. Schweizer Sieg im 4. WM-Spiel.

Am Donnerstag gegen Russland

Die Schweiz schliesst die Gruppe A auf Platz 2 ab und trifft am Donnerstag im Viertelfinal auf Russland. Die «Sbornaja» belegte in Gruppe B Rang 3. Die Russen beendeten die Vorrunde mit je 2 Siegen und Niederlagen.

Die Viertelfinals an der U20-WM in Tschechien Schweiz - Russland Schweden - Tschechien Kanada - Slowakei USA - Finnland

Aufhorchen liessen sie in der Partie gegen Kanada, die sie gleich 6:0 für sich entschieden. Es war die höchste Niederlage der Nordamerikaner in der 43-jährigen Geschichte der U20-WM.

Der Schweizer Prozess, von dem Headcoach Thierry Paterlini stets gesprochen, hat, scheint zu stimmen. Nach der Niederlage gegen Schweden (2:5) zeigten sie Leistungen, die für den Viertelfinal am Donnerstag Hoffnung machen. 1998 wurde die Schweiz schon einmal Gruppenzweiter an einer U20-WM. Sie holte Bronze und die bisher einzige Medaille an diesem Anlass.

Legende: Starke Vorstellung Die Schweiz sichert sich den 2. Gruppenrang. Keystone

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 17:00 Uhr, 26.12.2019