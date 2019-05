In genau einem Jahr startet die Heim-WM. Das Schweizer Nationalteam wird dabei ausschliesslich in Zürich spielen.

Legende: Roman Josi & Co. wollen 2020 an der Heim-WM für Furore sorgen. Keystone

Mit dem Maskottchen «Cooly» und unter dem Motto «Let's make History» wird vom 8. bis 24. Mai 2020 die Eishockey-WM in der Schweiz ausgetragen. Ab sofort startet der Ticketverkauf für Packages. Tagestickets gehen erst im September 2019 in den Verkauf.

Wir sind bereit, Geschichte zu schreiben.

In einem Communiqué zeigte sich OK-Chef Gian Gilli voller Vorfreude: «Wir sind überzeugt, dass die WM in der Schweiz zu einem unvergesslichen Eishockeyfest für die nationale wie auch internationale Hockey-Community wird. Wir sind bereit, Geschichte zu schreiben», liess er sich zitieren.

Welche 16 Mannschaften in der Schweiz um den Titel kämpfen werden, weiss man nach der WM in der Slowakei. Der genaue Spielplan werde voraussichtlich Ende August kommuniziert. Was jedoch bereits feststeht: Das Schweizer Nationalteam wird all seine Spiele im Zürcher Hallenstadion austragen.