Das Team von Trainer Fischer nimmt in der WM-Vorbereitung unter anderem an einem Turnier in Finnland und Schweden teil.

Legende: Haben 9 Vorbereitungsspiele vor sich Patrick Fischer und seine Spieler. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft wird die ab dem 13. Mai in Helsinki und Tampere stattfindende WM mit 9 Spielen vorbereiten. Dazu zählt die Teilnahme an den exklusiven Beijer Hockey Games.

Das Turnier in Finnland und Schweden ist im Prinzip den stärksten 4 Nationalteams Europas – Schweden, Finnland, Tschechien, Russland – vorbehalten. Nach dem Ausschluss des russischen Verbandes infolge des Ukraine-Krieges kann nun erstmals die Schweizer Nati mitmachen.

In den nächsten 2 Jahren an Top-Turnieren dabei

An den Beijer Hockey Games trifft sie am 5. Mai auf Finnland (in Tampere), am 7. Mai auf Schweden und am 8. Mai auf Tschechien (beide in Stockholm). Die 6 vorgängigen WM-Vorbereitungsspiele trägt das Team von Nationalcoach Patrick Fischer gegen Frankreich (15. und 17. April), Deutschland (21. und 23. April) und Lettland (30. April und 1. Mai) aus.

Wegen Russlands Ausschluss wird die Schweiz auch in den nächsten 2 Jahren an Turnieren teilnehmen können, die für die besten 4 europäischen Länderteams reserviert sind.