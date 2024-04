Legende: Verstärkt die Nati New-Jersey-Captain Nico Hischier. Freshfocus/Claudio Thoma

Gute Neuigkeiten für Nationaltrainer Patrick Fischer: In der 4. WM-Vorbereitungswoche (ab 29. April) kann er auf ein Quartett aus Nordamerika zählen. Die Stürmer Nico Hischier (New Jersey) und Philipp Kurashev (Chicago), Verteidiger Jonas Siegenthaler (New Jersey) sowie Torhüter Akira Schmid (New Jersey) stossen in einer Woche zur Nati.

Die Zusage von Hischier ist sicher der grösste Gewinn für die Nati. Der Devils-Captain kam in der abgelaufenen NHL-Quali auf 67 Skorerpunkte. Für Hischier wird es die 5. A-WM mit der Schweiz sein. Kurashev blickt auf seine mit Abstand produktivste NHL-Saison zurück (54 Punkte). Er ist zum 4. Mal an einer A-Weltmeisterschaft dabei.

«Die Schweizer NHL-Spieler repräsentieren unser Land in Übersee auf grossartige Art und Weise. Sie alle werden unser Team mit ihren spielerischen Qualitäten und ihrer Persönlichkeit sowohl auf als auch neben dem Eis bereichern», freut sich Fischer.

Ob allenfalls Timo Meier auch noch mit zur WM fährt, ist unklar. Er habe sich noch nicht entschieden, meinte der Appenzeller Devils-Stürmer vergangene Woche. Meier laboriert an kleinen Verletzungen.

Ein Quintett kommt, ein Quintett geht

Bereits auf diese Woche hin erfährt Fischers Kader weitere Änderungen. Neben den bereits kommunizierten Zug-Spielern Fabrice Herzog und Dario Simion verstärken auch Torhüter Reto Berra sowie Stürmer Christoph Bertschy (beide Freiburg) das Team. Auch wieder mit dabei ist Angreifer Tanner Richard (Genf), der aufgrund eines einwöchigen Vaterschaftsurlaubs zuletzt abwesend war.

Nati-Aufgebot für die 3. Woche Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Reto Berra (Freiburg), Leonardo Genoni (Zug), Philip Wüthrich (Bern). Verteidiger (8): David Aebischer (Lakers), Iñaki Baragano (Lakers), Dominik Egli (Davos), Michael Fora (Davos), Tobias Geisser (Zug), Sven Jung (Davos), Samuel Kreis (Bern), Romain Loeffel (Bern). Stürmer (15): Andres Ambühl (Davos), Thierry Bader (Bern), Christoph Bertschy (Freiburg), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Tino Kessler (Biel), Mike Künzle (Biel), Marco Lehmann (Bern), Marc Marchon (Kloten), Tyler Moy (Lakers), Tanner Richard (Genf), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Dario Simion (Zug), Calvin Thürkauf (Lugano).

Für den weiteren Verlauf der WM-Vorbereitung nicht mehr aufgeboten wurden Torhüter Sandro Aeschlimann, die beiden Verteidiger Tim Berni und Simon Le Coultre sowie Stürmer Valentin Nussbaumer. Ebenfalls fehlen wird André Heim, der aufgrund einer Verletzung am linken Knöchel mehrere Wochen ausfällt.

In der 3. WM-Vorbereitungswoche stehen zwei Testspiele gegen Lettland auf dem Programm. Am Freitag wird um 19:45 Uhr in Lausanne gespielt, am Samstag um 17:30 Uhr in Kloten. Die WM in Tschechien beginnt am 10. Mai.