Am Wochenende bestreitet die Schweizer Eishockey-Nati in Weinfelden ihre letzten beiden Testspiele vor der Abreise nach Finnland.

Legende: Erteilt seinen Schützlingen Instruktionen Nati-Coach Patrick Fischer. KEYSTONE/DPA/Matthias Balk

Am Mittwoch hat die Schweiz mit einem Trainingscamp in Zürich die nächste Phase ihrer WM-Vorbereitung aufgenommen. Im Nationalteam mit dabei sind seit dieser Woche auch Goalie Reto Berra sowie die beiden Davoser Stürmer Andres Ambühl und Enzo Corvi.

Den ersten Cut von Trainer Patrick Fischer nicht überstanden haben Lakers-Hüter Melvin Nyffeler und das Stürmer-Trio Joshua Fahrni, Luca Fazzini und Jason Fuchs. Noch immer handelt es sich um ein provisorisches WM-Kader; Akteure der Playoff-Finalisten Zug und ZSC sowie allfällige Verstärkungen aus der NHL werden frühestens nächste Woche zum Team stossen.

Zweimal Lettland innert knapp 48 Stunden

3 der bisher 4 Testspiele konnte die Fischer-Equipe für sich entscheiden. Zweimal besiegte die Schweiz Frankreich, gegen Deutschland setzte es je einen Sieg und eine Niederlage ab. Sowohl die Franzosen als auch die Deutschen gehören an der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) zu den Schweizer Gruppengegnern.

An diesem Wochenende misst sich die Nati in Weinfelden zweimal innert weniger als 48 Stunden mit Lettland. Mit Sicherheit geht es auch darum, in den letzten beiden Vorbereitungsspielen auf heimischem Boden ein gutes Gefühl zu holen. Bei den hohen Ambitionen, welche die Schweiz hegt, sollte Lettland kein Stolperstein darstellen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden Testspiele der Schweiz gegen Lettland wie folgt live auf SRF im TV und in der Sport App. Samstag: 17:35 Uhr auf SRF info

Sonntag: 15:20 Uhr auf SRF info

Unmittelbare Vorbereitung ab 5. Mai

Kommende Woche reist die Nati in Richtung Norden ab, wo sie ab dem 5. Mai im Rahmen der Beijer Hockey Games in die unmittelbare WM-Vorbereitung startet. Am Donnerstag trifft die Schweiz in Tampere auf WM-Gastgeber Finnland, am Samstag und Sonntag warten in Stockholm Schweden sowie Tschechien.

Ihr WM-Auftaktspiel bestreitet die Schweiz am Samstag, 14. Mai, um 15:20 Uhr in Helsinki gegen Italien.

Die WM-Vorbereitungsspiele in der Übersicht:

15. April: Frankreich - Schweiz 2:4

17. April: Schweiz - Frankreich 4:1

21. April: Deutschland - Schweiz 4:2

23. April: Deutschland - Schweiz 1:6

30. April, 17:45 Uhr: Schweiz - Lettland, Weinfelden

1. Mai, 15:30 Uhr: Schweiz - Lettland, Weinfelden

5. Mai, 18:30 Uhr: Finnland - Schweiz, Tampere (FIN)

7. Mai, 16:00 Uhr: Schweden - Schweiz, Stockholm (SWE)

8. Mai, 12:00 Uhr: Schweiz - Tschechien, Stockholm (SWE)

02:08 Video Archiv: Schweizer Nati gelingt Revanche gegen Deutschland Aus Sport-Clip vom 23.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.