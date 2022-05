Legende: Stärkere Gegner = stärkere Leistungen? Darauf hofft Nati-Headcoach Patrick Fischer. Keystone/Christian Merz

Die Schweizer profitieren vom Ausschluss Russlands aufgrund des Einmarsches in der Ukraine, ersetzen sie doch die Osteuropäer bis und mit der Saison 2023/24 in der sogenannten Euro Hockey Tour. Diese umfasst pro Saison 4 Turniere mit Olympiasieger Finnland, Schweden, Tschechien und normalerweise Russland als Teilnehmern.

Mit solchen Spielen werden wir schneller wachsen.

Dass die Schweizer nun vorübergehend zu diesem erlauchten Kreis gehören, ist für Nationaltrainer Patrick Fischer eine «mega Ehre». Er verspricht sich einiges davon: «Das ist für uns ein unglaublicher Mehrwert. Mit solchen Spielen werden wir schneller wachsen und noch mehr zu den Topnationen aufschliessen.»

Zudem schätzt es Fischer, mal andere Gegner zu haben. Die Schweizer haben in den letzten Jahren unzählige Testspiele gegen Deutschland und die Slowakei bestritten. Auch die Fans profitieren, da die Schweiz zweimal im Dezember Gastgeber eines solchen Turniers sein wird.

Archiv: Letzte Tests gewann die Nati gegen Lettland

Rehabilitation für Peking?

Nicht zuletzt geht die Mannschaft besser vorbereitet in die nächsten 3 Weltmeisterschaften. Dass die Schweizer anstelle von Russland zum Handkuss kommen, ist insofern logisch, als sie sich trotz des Ausscheidens im Viertelfinal an den Olympischen Spielen in Peking in der Weltrangliste um 2 Positionen in den 6. Rang verbessert haben. Sie überholten Tschechien (7.) und Deutschland (9.), das 4 Plätze zurückfiel.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine Zusammenfassung der Partie Schweiz-Finnland gibt es am Donnerstag in der Sendung «sportflash» auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Im Rahmen dieser Testspiele treffen die Schweizer zunächst am Donnerstag im WM-Ort Tampere auf die Finnen, gegen die sie zuletzt an den Olympischen Spielen im Viertelfinal 1:5 verloren haben. Am Samstag und Sonntag sind dann jeweils in Stockholm Schweden resp. Tschechien die Gegner. Das erste WM-Spiel bestreiten die Schweizer am 14. Mai gegen Italien.

Mit ersten NHL-Verstärkungen

In Tampere kann Fischer bereits auf 2 NHL-Verstärkungen zählen – die Verteidiger Janis Moser (Arizona Coyotes) und Dean Kukan (Columbus Blue Jackets). Weitere dürften für die Partien in Stockholm dazustossen, wie auch erste Spieler der Playoff-Finalisten.