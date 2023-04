WM-Vorbereitung in Riga

Die Schweizer Eishockey-Nati gewinnt das WM-Testspiel auswärts gegen Lettland nach 1:3-Rückstand mit 5:3.

Matchwinner ist Tyler Moy, der zwei Tore erzielt und eine Vorlage liefert.

Am Samstag testet die Schweiz erneut gegen Lettland.

Sieben Spieler waren in dieser Woche neu ins Nati-Camp gestossen. Beim Testspiel gegen Lettland rückte aber ein Spieler in den Fokus, der schon von Anfang an dabei war. Dank Doppeltorschütze Tyler Moy belohnte sich die Schweiz für eine deutliche Leistungssteigerung. Der Lakers-Stürmer erzielte seine Tore auf fast identische Art und Weise:

22. Minute: In Überzahl wird Moy von Romain Loeffel lanciert. Per Onetimer trifft er zum 1:1-Ausgleich.

In Überzahl wird Moy von Romain Loeffel lanciert. Per Onetimer trifft er zum 1:1-Ausgleich. 54. Minute: Das Tor zum 4:3 ist eine Kopie des ersten Treffers. Auf Vorlage von Loeffel schliesst Moy bei einem Mann mehr auf dem Eis resolut ab.

Nach der erstmaligen Führung liess die Schweiz in Riga nichts mehr anbrennen. 36 Sekunden vor Schluss machte Sven Senteler mit einem Treffer ins leere Tor alles klar. Damit feierte das Team von Trainer Patrick Fischer den 3. Sieg in Serie.

Torreiche fünf Minuten

Beim Gastspiel in Lettland hatte sich die Schweiz lange nicht in WM-Form präsentiert. Undiszipliniertheiten und Eigenfehler waren sinnbildlich für einen zuweilen fahrigen Auftritt. Bestes Beispiel dafür war die Szene in der 25. Minute.

Goalie Sandro Aeschlimann vertändelte hinter dem eigenen Tor leichtsinnig die Scheibe, was die Letten prompt bestraften und zum 2:1 trafen. Mit einer unnötigen Strafe verlieh Routinier Andres Ambühl dem Aussenseiter nur kurze Zeit nach dem Gegentor weiter Aufwind. In Überzahl erhöhte Ex-SCB-Stürmer Kaspars Daugavins auf 3:1 (27.).

Timeout verfehlt Wirkung nicht

Coach Fischer hatte danach genug gesehen und nahm sein Timeout. Die Massnahme verfehlte ihre Wirkung nicht. Nur 20 Sekunden nach dem Gegentreffer brachte Calvin Thürkauf die Schweiz wieder heran. Nach einem schnellen Gegenstoss traf der Lugano-Angreifer sehenswert zum 2:3. In der 47. Minute glich Tobias Geisser die Partie mit dem 1. Tor im 30. Länderspiel aus. Die Vorlage kam von Matchwinner Moy.

So geht es weiter

Am Samstagnachmittag steht der zweite Test gegen Lettland auf dem Programm (15:50 Uhr, SRF info). In der kommenden Woche bestreitet die Schweiz im Rahmen der Euro Hockey Tour Testspiele gegen Tschechien, Finnland und Schweden. Die erste WM-Partie findet am 13. Mai gegen Slowenien statt.