Nati-Coach Patrick Fischer wird seine WM-Spieler erstmals seit langer Zeit wieder unter die Fittiche nehmen.

Die NL-Playoffs haben kaum begonnen, doch Nati-Coach Patrick Fischer fokussiert bereits auf die WM, die am 21. Mai in Lettland beginnt. Die WM-Vorbereitung startet am 27. April, wie gewohnt nur mit Spielern, deren Teams aus den Playoffs ausgeschieden sind.

Im Vorfeld der Titelkämpfe bestreitet die Nati in der Schweiz insgesamt fünf Testspiele gegen Russland, Italien und Frankreich. Drei Spiele finden in der Tissot Arena in Biel statt, die zwei anderen in einem noch zu bestimmenden Stadion in der Westschweiz. Zuschauer sind aufgrund der Pandemie allerdings nicht zugelassen. Alle Partien werden live auf SRF gezeigt.

Auch an der WM gegen Russland

An der WM trifft die Schweiz in der Gruppe A zum Auftakt auf Tschechien (22. Mai). Auch Testspiel-Gegner Russland figuriert in der Gruppe A. Italien ist in der Gruppe B eingeteilt. Frankreich ist 2019 abgestiegen und kann dieses Jahr keine WM bestreiten, da die Turniere der unteren Divisionen abgesagt wurden.