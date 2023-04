Legende: Teil des Olympiateams 2022 Ramon Untersander. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Patrick Fischer hat sein erstes Aufgebot für die WM-Vorbereitung bekanntgegeben. Während noch die Playoffs der National League laufen, bereitet sich das Schweizer Eishockey-Nationalteam mit einem Trainingscamp in der nächsten Woche in Visp auf die WM in Riga und Tampere (12.-28. Mai) vor. Die Nati testet ab Mitte April in Visp, Pruntrut und Lausanne gegen die Slowakei und Frankreich.

Ohne Untersander, mit Kneubühler

Nicht mit dabei sein wird Ramon Untersander, Silbermedaillen-Gewinner der WM 2018. Der SCB-Verteidiger gab seinen Rücktritt aus der Nati bekannt. «Ich habe es immer als grosses Privileg empfunden, für die Schweiz zu spielen», so der 32-Jährige. «Nun haben mich gesundheitliche Gründe dazu bewogen, den Rücktritt zu geben.»

Die WM verpassen werden auch SCB-Stürmer Tristan Scherwey und Luganos Verteidiger Mirco Müller, beide aus familiären Gründen. Zudem fühlt sich Fribourg-Goalie Reto Berra nach seiner Rücken-OP noch nicht fit genug. Einziger Neuling ist der 27-jährige Ambri-Stürmer Johnny Kneubühler.

Nati-Vorbereitung zur WM 2023 Box aufklappen Box zuklappen Schweizer Kader: Torhüter: Connor Hughes (Fribourg-Gottéron), Gilles Senn (HC Davos)

Verteidiger: David Aebischer (SC Rapperswil-Jona Lakers), Lian Bichsel (Leksands IF / SWE), Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Davos), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (Lausanne HC), Romain Loeffel (SC Bern), Nathan Vouardoux (SC Rapperswil-Jona Lakers)

Stürmer: Andres Ambühl (HC Davos), Thierry Bader (SC Bern), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (HC Davos), Joshua Fahrni (SC Bern), André Heim (HC Ambri-Piotta), Ken Jäger (Lausanne HC), Johnny Kneubühler (HC Ambri-Piotta), Dario Meyer (EHC Kloten), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Marco Müller (HC Lugano), Damien Riat (Lausanne HC), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Calvin Thürkauf (HC Lugano) Spielplan: 14.4., 19:45 Uhr: Schweiz – Slowakei

15.4., 17:00 Uhr: Schweiz – Slowakei

21.4., 19:45 Uhr: Schweiz – Frankreich

22.4., 17:00 Uhr: Schweiz – Frankreich