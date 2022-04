In der 49. Minute gerieten die Schweizer nach einem Tor von Danjo Leonhardt mit 2:3 erstmals in dieser Partie in Rückstand. In der Folge fanden sie gegen die nun kompakt stehenden Deutschen kein Rezept mehr, Daniel Schmölz traf schliesslich zum Endstand ins leere Tor (59.).

Zweimalige Führung verspielt

Dabei waren es die Schweizer, die aufgrund eines Chancenplus bereits nach 40 Minuten hätten führen müssen. Stattdessen stand es 2:2. Das Skore eröffnete Marco Miranda in der 23. Minute auf Vorarbeit von Noah Delémont. Dem Tor ging ein schlechter Wechsel der Deutschen voraus. Die Schweiz ein zweites Mal in Front brachte Christoph Bertschy mit seinem 2:1 in der 32. Minute – sein Schuss wurde vom Deutschen Torhüter Niklas Treutle ins eigene Gehäuse spediert.

Für die Schweiz war es bereits die 3. Niederlage de suite gegen Deutschland. Zuletzt unterlag man dem Erzrivalen im vergangenen November am Deutschland Cup mit 0:3. Die Chance zur Revanche an derselben Spielstätte hat die Equipe von Patrick Fischer bereits am Samstag um 15:30 Uhr.