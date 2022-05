Legende: Leistungsträger beim Sieger der Champions Hockey League Leon Bristedt ist neu ein Davoser. imago images/Bildbyran

HCD: Ein Schwede kommt, ein Schwede geht

Mathias Bromé hat seinen Vertrag bei Davos aus familiären Gründen vorzeitig aufgelöst. Der schwedische Stürmer und HCD-Topskorer der zu Ende gegangenen Saison kehrt in seine Heimat zurück und schliesst sich Örebro an. Dafür stösst vom schwedischen Champions-Hockey-League-Sieger Rögle BK Leon Bristedt zu den Bündnern. Der 27-Jährige, der in der letzten Spielzeit in der heimischen Liga 46 Skorerpunkte in 46 Spielen erzielte und mit 12 Punkten wesentlich zum Triumph in der Champions Hockey League beitrug, unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Torhüter Juho Olkinuora zu Biel

Auf die kommende Saison hin verpflichtet der EHC Biel den finnischen Nationaltorhüter Juho Olkinuora. Der 31-Jährige spielte zuletzt 3 Saisons in der KHL für Metallurg Magnitogorsk, zuvor war er in der finnischen Liiga sowie in Nordamerika (AHL, ECHL) engagiert. Olkinuora wurde mit Finnland Weltmeister (2019) und Olympiasieger (2022), wo er unter anderem im Viertelfinal gegen die Schweiz zum Einsatz kam. Er besetzt die 6. Ausländerposition bei den Seeländern und hat einen Vertrag bis zum 30. April 2023 unterzeichnet.

Schweiz Teil der Euro Hockey Tour

Die Schweizer Nationalmannschaft wird in den kommenden beiden Saisons Teil der Euro Hockey Tour sein. Der entsprechende Vertrag wurde im Rahmen der Sweden Hockey Games unterzeichnet. Neben der Schweiz sind Schweden, Finnland und Tschechien dabei. Zwischen November und Mai werden sowohl in der Spielzeit 2022/23 als auch 2023/24 jeweils vier Turniere ausgetragen. Jede Nation ist dabei einmal Gastgeber, die Schweiz beide Male Mitte Dezember.