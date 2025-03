Legende: Will die Spengler-Cup-Trophäe 2025 erneut den Fans präsentieren Christoph Bertschy. Freshfocus/Martin Meienberger

Gottéron erneut am Spengler Cup

Fribourg-Gottéron wird in der Altjahreswoche wieder am Spengler Cup teilnehmen. Das Davoser OK gab den Titelverteidiger als drittes von 6 Teams neben dem HC Davos und dem Team Canada bekannt. Mit Roger Rönnberg kehrt zudem ein prominenter Trainer nach Davos zurück. Der Schwede, der mit Frölunda 2 Mal Meister und 4 Mal Champions-League-Sieger wurde, übernimmt im Sommer den Trainerposten bei den «Drachen». Rönnberg kennt den Spengler Cup bestens – 2023 nahm er mit Frölunda teil. Für Freiburg ist es die insgesamt 4. Teilnahme am Traditionsturnier. Nach Platz 5 1992 und dem Halbfinaleinzug 2012 folgte 2024 der grosse Triumph.

Kurashev mit Handverletzung

Der Berner NHL-Stürmer Philipp Kurashev von den Chicago Blackhawks fällt bis auf Weiteres mit einer Handverletzung aus, teilte sein Klub mit. Wie lange der 25-Jährige pausieren muss, wurde nicht bekannt gegeben. Kurashev hat in dieser Saison sechs Tore erzielt, zwei davon in den letzten drei Spielen, die er Ende Februar bestritt.