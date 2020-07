Legende: Hat keinen finanziellen Schaden zu beklagen Das WM-OK mit CEO Gian Gilli. Keystone

Kein finanzieller Schaden beim WM-OK

Trotz der Absage der Heim-WM 2020 in der Schweiz wegen der Corona-Pandemie hat sich das OK um CEO Gian Gilli finanziell schadlos halten können. Sämtliche Beiträge und geleisteten Zahlungen von Ticket- und Hospitality-Kunden sowie Sponsoring-Geldern seien bis Ende Juni vollumfänglich zurückbezahlt worden. Zudem sei trotz der aussergewöhnlichen Situation keinem Partner ein finanzieller Schaden entstanden, heisst es in der Mitteilung. Bis spätestens Ende August sollen auch noch die Ticket-Rückerstattungen abgeschlossen sein. «Die Liquidation der Organisation erfolgt dann per Ende Jahr», so Gilli.