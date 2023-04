Legende: Hat die 100-Punkte-Marke als 1. Dallas-Spieler geknackt Jason Robertson. Keystone/AP Photo/Tony Gutierrez

NHL: Nashville unterliegt Dallas

Die Nashville Predators verlieren in der NHL die Playoffs immer mehr aus den Augen. Die ohne drei Topspieler (Roman Josi, Matt Duchene und Ryan Johansen) angetretene Equipe aus Tennessee unterlag den Dallas Stars auswärts mit 1:5 und liegt bei 6 ausstehenden Spielen schon 5 Punkte hinter einem Wildcard-Platz zurück. Dallas seinerseits schaffte mit dem klaren Erfolg den Sprung in die Playoffs. Aus der starken Texaner Mannschaft ragte Stürmer Jason Robertson heraus. Der Amerikaner war Torschütze und dreifacher Vorbereiter, womit er in der laufenden Saison bei 101 Skorerpunkten steht.

Mit den Minnesota Wild (3:4-Niederlage gegen die Golden Knights im Penaltyschiessen) qualifizierte sich ein weiteres Team für die Achtelfinals. Arizona bezog mit Janis Moser eine 1:8-Klatsche in Seattle.