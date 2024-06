Legende: Ein Mann mit NHL-Vergangenheit nimmt neuen Anlauf Lias Andersson stösst bis im Frühjahr 2026 zum EHC Biel. imago images/Jonathan Tenca

Schwede Andersson kommt ins Seeland

Der EHC Biel stattet Stürmer Lias Andersson mit einem 2-Jahres-Kontrakt aus und nimmt mit dem 25-jährigen Schweden einen 7. Ausländer unter Vertrag. Andersson wurde 2017 in der 1. NHL-Draft-Runde von den New York Rangers als Nummer 7 gezogen und bestritt in den vergangenen Saisons insgesamt 110 NHL-Spiele für die Rangers und die Los Angeles Kings. General Manager Martin Steinegger preist den Zuzug wie folgt an: «Er ist ein polyvalenter Stürmer, der mit seiner Vielseitigkeit und seinen Fähigkeiten unser Offenspiel bereichern wird.»