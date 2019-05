Boston feiert im 4. Spiel in Raleigh einen glatten 4:0-Sieg.

Die Bruins entscheiden die Serie damit mit 4:0 für sich und stehen im Final um den Stanley Cup.

Nach dem Out will Nino Niederreiter die Nati an der WM verstärken, wartet aber noch auf die Freigabe.

Bis zur 25. Minute liessen sich die Boston Bruins Zeit, ehe sie das 1. Tor schossen. David Pastrnak traf in Überzahl zum 1:0. Die verbleibende Zeit nutzten die Gäste, um im Spiel für ebenso klare Verhältnisse zu sorgen wie am Ende in der Serie.

Zweimal Patrice Bergeron und Brad Marchand mit einem Empty-Netter legten weitere Tore nach und machten den «Sweep» perfekt.

Boston steht zum 1. Mal seit 2013 wieder im Final um den Stanley Cup. Die Franchise aus Massachusetts konnte 2011 letztmals die Trophäe gewinnen. Gegner im Final werden entweder die San Jose Sharks (mit Timo Meier) oder die St. Louis Blues sein.

Carolina: trotzdem eine tolle Saison

Für Carolina endete hingegen eine famose Saison jäh. Das Team aus Raleigh hatte erstmals seit 2009 wieder die Playoffs erreicht. Danach schalteten die Hurricanes zuerst den amtierenden Champion Washington mit 4:3 aus, ehe man sich gegen die New York Islanders mit 4:0 durchsetzte.

