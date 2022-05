Die Nashville Predators halten zwar besser mit als in Spiel 1, Colorado macht den Sack aber in der Overtime zu.

Nach zwei NHL-Playoff-Spielen stehen die Nashville Predators bereits mit dem Rücken zur Wand. In Denver verlor das Team von Roman Josi beim 1:2 n.V. auch die 2. Partie.

Im Gegensatz zur empfindlichen 2:7-Pleite am Dienstag zeigten sich die «Preds» zwar verbessert und konnten das Geschehen trotz geringerer Spielanteile lange ausgeglichen gestalten. In der 9. Minute der Verlängerung gelang jedoch Cale Makar der Gamewinner für Colorado. Josi blockte den ersten Versuch von Nico Sturm zwar noch, bei Makars Schuss war aber auch der Berner machtlos. Nashville-Goalie Connor Ingram hatte zuvor 49 von 50 Schüssen auf sein Tor pariert.

00:30 Video Makar schiesst Colorado zum Sieg Aus Sport-Clip vom 06.05.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Josi mit Assist beim 1:1

Das 1:0 durch Nathan MacKinnon in der 6. Minute hatte Nashville noch im Startdrittel ausgeglichen. Nach einem langen Pass von Josi durch die neutrale Zone und einem Fehler von Colorado-Verteidiger Samuel Girard gelang Jakow Trenin der Ausgleich. Für Josi war es der erste Skorerpunkt in den diesjährigen Playoffs, der 97. in der Saison insgesamt.

In den anderen Spielen der Nacht gelang den Florida Panthers (5:1 gegen die Washington Capitals), den New York Rangers (5:2 gegen die Pittsburgh Penguins) und den Dallas Stars (2:0 gegen die Calgary Flames) jeweils der 1:1-Ausgleich in deren Achtelfinalserien. Weiter geht es in der Nacht auf Samstag.

00:09 Video Josi hat das Auge – und ein wenig Glück Aus Sport-Clip vom 06.05.2022. abspielen. Laufzeit 9 Sekunden.