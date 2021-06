Die Montreal Canadiens haben sich den letzten Platz in den Playoff-Viertelfinals der NHL gesichert.

1:3-Niederlage in Spiel 7

Legende: Hängende Köpfe in Toronto Auston Matthews (rechts), Mitch Marner und Jack Campbell (hinten) sind draussen aus den Playoffs. Keystone

Toronto, der Gewinner der North Division, ist in der 1. Playoff-Runde auf der Strecke geblieben. Die Leafs verloren in den Achtelfinals das entscheidende 7. Spiel gegen die Montreal Canadiens zu Hause mit 1:3.

Die Vorentscheidung zu Gunsten der Gäste fiel im 2. Drittel durch Tore von Brendan Gallagher (24.) und Corey Perry (36.). Toronto, das in der Serie mit 3:1 Siegen in Führung gelegen hatte, bezwang den hervorragenden Carey Price erst rund eineinhalb Minuten vor dem Ende. Eine Minute zuvor hatte Tyler Toffoli mit einem Schuss ins leere Tor zum 3:0 die Spannung jedoch bereits aus der Partie genommen. In den Viertelfinals treffen die Canadiens nun auf die Winnipeg Jets.

Ex-ZSC-Spieler Auston Matthews, der in der Quali 41 Tore in 51 Spielen erzielt hatte, traf in der gesamten Serie nur einmal. Teamkollege Mitch Marner (20 Quali-Treffer) blieb gänzlich ohne Tor.

Islanders gleichen aus

Ebenfalls am Montag fand Spiel 2 im Viertelfinal Boston - Islanders statt. Die Gäste gewannen in der Overtime dank einem Tor von Casey Cizikas (75.) mit 4:3 und glichen die Serie aus.