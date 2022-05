Die Carolina Hurricanes haben in den Viertelfinals der NHL-Playoffs die 2. Niederlage in Folge kassiert. Das Team mit dem Schweizer Nino Niederreiter unterlag auswärts den New York Rangers mit 1:4 und kassierte in der Best-of-7-Serie den 2:2-Ausgleich.

Zuhause top, auswärts flop

Die Hurricanes lagen nach 37 Minuten vorentscheidend 0:3 in Hintertreffen. Zu Beginn des Mittelabschnitts hatte Rangers-Keeper Igor Schestjorkin mit einer Glanzparade gegen den späteren Torschützen Teuvo Teravainen den 1:2-Anschlusstreffer verhindert.

00:13 Video Glanzparade von Rangers-Keeper Schestjorkin Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

Niederreiter erhielt gut 13 Minuten Spielzeit und verliess das Eis mit einer Minus-2-Bilanz. Die Leistungen der Hurricanes in Heim- und Auswärtsspielen driften stark auseinander. Zuhause haben sie alle 6 Partien in den Playoffs gewonnen, auswärts alle 5 verloren.

Spiel 5 findet in der Nacht auf Freitag in North Carolina statt.

Edmonton fehlt noch ein Sieg

Die Edmonton Oilers hingegen stehen nach dem 3. Sieg in Folge gegen die Calgary Flames vor dem Einzug in die Halbfinals. Die Oilers gewannen 5:3 und liegen in der Serie nun 3:1 vorne.