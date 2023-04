Die New Jersey Devils unterliegen den New York Rangers gleich mit 1:5. Die Winnipeg Jets siegen überraschend.

Playoff-Fehlstart für New Jersey Devils – Jets legen vor

Zum Auftakt der Best-of-7-Serie kamen weder Nico Hischier, der in der Qualifikation mit 80 Skorerpunkten überzeugte hatte, noch Timo Meier, der die Regular Season mit dem persönlichen Rekord von 40 Toren abgeschlossen hatte, in Fahrt.

Die beiden gingen bei der 1:5-Niederlage gegen die Rangers ebenso mit einer Minusbilanz vom Eis wie der Verteidiger Jonas Siegenthaler. Goalie Akira Schmid, der für die Playoffs wieder ins NHL-Team beordert wurde, blieb auf der Ersatzbank sitzen. Die 2. Partie der Serie findet in der Nacht auf Freitag erneut in New Jersey statt.

Niederreiter mit 2 Assists

Zu einem überraschenden Erfolg kamen die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Die Aussenseiter aus Kanada siegten auswärts bei den Vegas Golden Knights, dem Nummer-1-Team der Western Conference, 5:1. Der Churer liess sich zwei Assists gutschreiben.

Unten durch musste der Titelverteidiger Colorado Avalanche, der wieder auf den genesenen Denis Malgin zählen konnte. Das Team aus Denver verlor gegen die Seattle Kraken 1:3. Malgin erhielt nur knapp zehn Minuten Einsatzzeit.