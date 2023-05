«Inakzeptabel»: New Jersey vor dem Out

Die NHL-Playoffs könnten für New Jersey bereits in der Nacht auf Freitag zu Ende gehen. Nach dem 1:6 vor heimischem Publikum liegen die Devils in der Viertelfinalserie gegen Carolina 1:3 zurück.

Nachdem Jack Hughes einen Schuss Timo Meiers in der 2. Minute zum Führungstreffer für New Jersey abgelenkt hatte, übernahmen die Hurricanes das Zepter und gaben es nicht mehr ab. Mit 5 Treffern stellten sie bereits im Mitteldrittel von 1:1 auf den 6:1-Schlussstand.

Legende: Hart auf dem Boden der Realität gelandet Timo Meier und die New Jersey Devils kassierten in Spiel 4 eine deutliche Abfuhr. imago images/USA Today Network

Akira Schmid, der nach dem 1:5 für Vitek Vanecek eingewechselt wurde, musste sich immerhin nur einmal bezwingen lassen. Carolinas Matchwinner Jordan Martinook krönte seinen Auftritt (3 Punkte) mit einem Tor.

Hischier mit klarer Ansage

Zum 3. Mal im 4. Spiel kassierten die Devils mindestens 5 Gegentreffer und konnten den Schwung vom 8:4 am Sonntag damit nicht mitnehmen.

«Inakzeptabel», urteilte Devils-Captain Nico Hischier nach dem Spiel über die Leistung seines Teams und forderte für Spiel 5 auswärts in Raleigh nichts weniger als die beste Partie des Jahres. «Wir dürfen uns keine Fehler mehr erlauben.» Wie Teamkollege Jonas Siegenthaler wies Hischier eine Minus-2-Bilanz aus.

Dallas gleicht wieder aus

Die Seattle Kraken, die in ihrer zweiten Saison in der NHL erstmals in den Playoffs dabei sind, kassierten gegen die Dallas Stars auf eigenem Eis eine 3:6-Niederlage. In der Serie steht es nun 2:2.