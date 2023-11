Legende: Fand den Draht zu seinem Starensemble Kris Knoblauch. imago images/USA Today Network

Die Edmonton Oilers haben in der NHL das erste Spiel unter dem am Sonntag neu engagierten Trainer Kris Knoblauch gewonnen. Sie feierten mit dem 4:1 gegen die New York Islanders den ersten Heimsieg in dieser Saison.

Der Deutsche Leon Draisaitl hatte bei allen Toren der Oilers den Stock im Spiel, das 1:1 erzielte er in der 15. Minute selber. Connor McDavid liess sich je ein Tor und einen Assist gutschreiben. Das hoch gehandelte Edmonton hatte sich nach nur drei Erfolgen in den ersten 13 Partien von Jay Woodcroft getrennt.

Daccord geschlagen

Für Joey Daccord setzte es mit Seattle eine 1:5-Niederlage gegen Colorado ab. Der in den USA geborene Goalie mit Schweizer Wurzeln kam zu seinem 8. Einsatz in dieser Saison, konnte aber nur 26 von 31 Schüssen auf sein Tor parieren.