7 Tore beim entscheidenden 7:3 im Achtelfinal gegen Calgary und jetzt 5 Tore beim 5:3 im 1. Viertelfinal-Auftritt gegen Colorado: Die Dallas Stars zeigen sich in den NHL-Playoffs in der «Bubble» in Edmonton in Torlaune.

Tyler Seguin eröffnete das Skore für das Team aus Texas nach genau 4 Minuten. Für den Ex-Bieler war es der 1. Treffer in den diesjährigen Playoffs. Nach dem 1. Drittel stand es bereits 3:1 für die Stars.

Das sind schlechte Nachrichten.

Zu Beginn des Mitteldrittels dann der nächste Rückschlag für Colorado: Torhüter Philipp Grubauer musste sich verletzt auswechseln lassen. «Er hat sich etwas gequetscht. Das sind schlechte Nachrichten. Ich habe keine Ahnung, wie lange er ausfallen wird», meinte Avalanche-Coach Jared Bednar nach dem Spiel.

Zwar kämpfte sich Colorado noch auf 2:3 und 3:4 heran, Roope Hintz' Treffer in der 49. Minute zum 5:3 für Dallas bedeutete dann aber die Entscheidung.