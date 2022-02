Siegenthalers New Jersey verliert ein wildes NHL-Spiel gegen Chicago. Niederreiter trifft gegen Columbus.

Siegenthaler-Premiere rettet New Jersey nicht

In seiner 2. Saison für New Jersey hat Jonas Siegenthaler sein erstes Tor im Devils-Dress erzielt. Der 24-jährige Zürcher Verteidiger traf bei der 5:8-Niederlage gegen die Chicago Blackhawks mit einem Distanzschuss von der Bande zum zwischenzeitlichen 4:4.

Zuvor hatte er sich bereits zwei Assists notieren lassen. 3 Skorerpunkte waren Siegenthaler in der NHL zuvor noch nie gelungen.

Legende: Glückwünsche von Teamkollegen Jonas Siegenthaler (links) jubelt zusammen mit Andreas Johnsson und Jesper Boqvist. Reuters

In den letzten 8 Minuten kassierten die Devils allerdings noch 4 Gegentore. Patrick Kane und Brandon Hagel glänzten bei Chicago mit je einem Hattrick. Siegenthaler war im April 2021 von den Washington Capitals, wo er in drei Saisons zwei Tore erzielt hatte, zu New Jersey getradet worden.

Niederreiter mit 2 Skorerpunkten

Einen erfolgreichen Abend erlebten Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes. Der Churer Stürmer trug ein Tor und einen Assist zum 4:0-Erfolg über die Columbus Blue Jackets bei. Zu Beginn des Schlussdrittels überlistete er Columbus-Hüter Jean-François Berube hinter dem Tor und provozierte ein Eigentor.