Denis Malgin hat für die Florida Panthers ein Tor erzielt. Das ist zwar kein Novum, aber in letzter Zeit selten geworden.

Legende: Happy birthday Denis Malgin beschenkt sich gegen Detroit gleich selber. Keystone

Denis Malgin isst derzeit hartes Brot in der NHL. In den vergangenen Wochen war der Schweizer Stürmer oft überzählig. Im Dezember kam er bloss zu 5 Einsätzen für Florida, in der Nacht auf Sonntag kam Malgin erst zu seiner 3. Partie im Januar.

Beim 4:1-Erfolg der Panthers bei den Detroit Red Wings wurde Malgin nur knapp achteinhalb Minuten eingesetzt. Diese Zeit reichte jedoch, um den «Empty Netter» zum 4:1 zu erzielen.

Das Tor war für Malgin in vielerlei Hinsicht speziell:

Der Treffer fiel an seinem 23. Geburtstag.

Es war sein 1. Tor nach zuletzt 24 Partien ohne Treffer.

Zuletzt gepunktet hatte er am 2. November, zuletzt getroffen am 22. Oktober.

Weitere Schweizer punkten

Kevin Fiala steuert beim 7:0-Erfolg von Minnesota gegen Dallas einen Assist bei. Auch Roman Josi kann sich beim 2:1 von Nashville gegen Buffalo über eine Vorlage freuen.

Und dann sind da noch Elvis Merzlikins und Dominik Kubalik: Dem Ex-Lugano-Keeper glückte gegen New Jersey (5:0) der 3. Shutout in den letzten 4 Spielen. Der Ex-Ambri-Stürmer (Chicago) erzielte das Tor des Abends in der NHL: