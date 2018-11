Weist New Jersey zuhause mit 7 Siegen aus 10 Partien einen ordentlichen Heimschnitt aus, bekunden die Devils bei ihren Roadtrips grösste Probleme. Das 3:4 n.V. bei Florida war die 10. Niederlage auf fremdem Eis – bei 12 Spielen.

Lange geführt, wieder nichts geholt

Nach der Overtime-Niederlage verbleibt New Jersey in der Ligatabelle in den unteren Sphären. Über die gesamte NHL gesehen, liegt das Team der Schweizer Nico Hischier und Mirco Müller nur auf Rang 26 von 31 Teams. In Florida deutete lange vieles auf einen seltenen Auswärtssieg hin. New Jersey führte zunächst 2:0, dann 3:2.

Jonathan Huberdeau gelang erst 89 Sekunden vor Schluss der Ausgleich. In der Verlängerung avancierte Mike Hoffman mit dem Siegtreffer zum Matchwinner. Hischier stand bei den Devils knapp 20 Minuten auf dem Eis, konnte sich aber nicht mit Skorerpunkten belohnen und wurde auch noch übel von hinten in die Bande gecheckt. Müller war derweil überzählig, auf gegnerischer Seite fehlte Denis Malgin verletzt.

Holtby sorgt für Schmunzeln

Im Duell der Atlantic Division zwischen Buffalo und Toronto mussten sich die Sabres 2:4 geschlagen geben. Da genügten auch David Pastrnaks Saisontore 18 und 19 nichts. Nicht zuletzt, weil bei den Maple Leafs Mitchell Marner 3 Assists beisteuerte und in dieser Spielzeit schon bei 27 Vorlagen hält.

Washington (ohne Jonas Siegenthaler) setzte sich derweil 4:1 bei den New York Islanders (ohne Luca Sbisa) durch. Für Schmunzeln sorgte Capitals-Keeper Braden Holtby: Er glaubte eine Strafe angezeigt zu sehen und begab sich in Richtung Bank, von wo er eiligst zurückskaten musste. Sein Fauxpas blieb indes ohne Folgen.

