Die Columbus Blue Jackets müssen in der NHL vermutlich für längere Zeit auf Dean Kukan verzichten. Der Schweizer Verteidiger erlitt am Donnerstag im Spiel auswärts gegen Boston mehrere Verletzungen im linken Knie. Gemäss ersten Diagnosen riss sich Dean Kukan beim 2:1-Erfolg nach Verlängerung den mittleren Meniskus. Zudem zog sich der 26-Jährige Verletzungen am Gelenkknorpel zu. (sda)