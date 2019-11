Auch in sportlich weniger stabilen Zeiten gab es für die Devils in den letzten Jahren stets eine Konstante: Gegen die Vancouver Canucks fahren sie regelmässig Punkte ein. 10 Siege hatte New Jersey in den vergangenen 5 Jahren gegen die Kanadier aneinander gereiht.

Diese Serie hat nach dem Auswärtsspiel weiter Bestand. Nach jüngst 2 klaren Niederlagen und überhaupt erst 4 Vollerfolgen in der Meisterschaft 2019/20 reüssierte das Team von Nico Hischier und Mirco Müller mit 2:1.

Doppelschlag und 30 Paraden

2 Tore innerhalb von 22 Sekunden im 1. Drittel machten den Unterschied. Nach den Treffern von Wayne Simmonds und Jesper Bratt parierte Goalie Mackenzie Blackwood 30 von 31 Schüssen. Bei Vancouver bestritt Sven Bärtschi sein 2. Saisonspiel.

Die weiteren Schweizer in der Nacht auf Montag:

Gaëtan Haas kam mit Edmonton, dem zweitbesten Team im Westen, zu einem 6:2 bei den Anaheim Ducks.

McDavid mit Hattrick zum Meilenstein 2:1, 5:2 und 6:2: Zum 6:2-Sieg der Oilers in Anaheim steuerte Connor McDavid einen Hattrick bei. Es ist dies die 5. Triplette für den Kanadier in dessen NHL-Karriere. Und seine stolze Ausbeute machte McDavid zum 8. NHL-Spieler, der vor seinem 23. Geburtstag die 400 Punkte knackte.

Je einen knappen Auswärtserfolg feierten Denis Malgin mit den Florida Panthers (6:5 im Shootout bei den Rangers) und Winnipegs Luca Sbisa mit (3:2 nach Verlängerung gegen Dallas).

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 11.11.2019 07:33 Uhr