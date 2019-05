Während Boston mit einem Sweep in den Stanley-Cup-Final rauschte, bleibt es im Westen spannend. Dies lag in der Nacht auf Samstag vor allem an Jordan Binnington. Der Keeper hexte seine St. Louis Blues zu einem 2:1-Auswärtssieg gegen San Jose. In der Serie steht es damit 2:2.

Ich habe eine Menge Spass.

29 von 30 Schüssen auf seinen Kasten konnte Binnington parieren. Er ist der erste St. Louis-Keeper, der es in einer Postseason auf 10 Siege bringt. «Das ist natürlich eine grosse Ehre. Ich habe eine Menge Spass mit diesem Team, ich versuche bloss, meinen Job zu machen», wehrte der Rookie-Goalie die Lorbeeren nach dem wichtigen Sieg ab.

Blitzstart und Meier-Strafe

Den Blues gelang der perfekte Start in die Partie. Nach nur 35 Sekunden landete ein abgelenkter Schuss von Iwan Barbaschow im Tor der Sharks. 2 Minuten vor Ende des Anfangsdrittels war Tyler Bozak bei einem Rebound zur Stelle. Dies in Überzahl: Timo Meier war wegen Hakens in die Kühlbox geschickt worden.

Der Appenzeller schloss die Partie mit einer Minus-1-Bilanz ab. Seine 3 Schüsse aufs St. Louis-Tor konnte Binnington allesamt entschärfen. Den Ehrentreffer der Sharks erzielte Thomas Hertl (47.). Er war bei seinem 10. Tor in den laufenden Playoffs im Powerplay erfolgreich.

