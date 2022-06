Steven Stamkos war wohl leicht angesäuert: In der 54. Minute kassierten die Tampa Bay Lightning in Spiel 6 der Halbfinal-Serie gegen die New York Rangers den 1:1-Ausgleich – weil der Captain auf der Strafbank sass.

Doch nur 21 Sekunden später lagen die Lightning wieder vorn: Stamkos verwandelte eine ideale Vorlage von Nikita Kutscherow zum 2:1-Schlussstand. Dabei hatte er Glück, dass er mit seinem Körper den von Rangers-Hüter Igor Schestjorkin abgewehrten Puck mitnahm und ins Tor spedierte. Der 32-Jährige schwang sich damit spät noch zum Matchwinner auf.

Stamkos mit Doublette

Denn in der 31. Minute hatte Stamkos mit einem haltbar scheinenden Handgelenkschuss bereits die Führung für Tampa Bay erzielt. Passgeber war der in dieser Serie unheimlich präsente Ondrej Palat.

Mit der Final-Qualifikation haben die Lightning, die bereits 2020 und 2021 den Stanley Cup gewonnen haben, weiterhin die Chance auf das erste Triple in der NHL seit den New York Islanders Anfang der 1980er Jahre. Gegner Colorado ist allerdings in Hochform: Die Avalanche zogen mit einem 4:0 über Edmonton in den Final ein.