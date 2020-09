Die Dallas Stars stehen in der NHL kurz vor dem ersten Einzug in den Stanley-Cup-Final seit 20 Jahren. Nach dem 2:1-Sieg gegen die Golden Knights fehlt den Texanern noch ein Sieg zum Triumph in der Western Conference.

Alec Martinez (28.) hatte die Knights in Edmonton zunächst in Führung gebracht, Joe Pavelski (32.) und Jamie Benn (40.) drehten die Partie aber noch im zweiten Drittel. Einen starken Abend erwischte ausserdem Stars-Schlussmann Anton Chudobin, der 32 Schüsse parierte.

Legende: War kaum zu überwinden Dallas-Goalie Anton Chudobin wird nach einer starken Leistung von Miro Heiskanen beglückwünscht. Keystone

Tampa Bay führt gegen Islanders

Das möglicherweise schon entscheidende 5. Spiel findet am Montagabend (Ortszeit) ebenfalls in Edmonton statt. Im Final der Eastern Conference liegen die Tampa Bay Lightning nach 3 Spielen gegen die New York Islanders mit 2:1 in Führung.