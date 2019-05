Robert Bortuzzo hat sich einen exzellenten Zeitpunkt für seinen ersten Playoff-Treffer nach 31 Partien ausgesucht. Der kanadische Verteidiger brachte seine St. Louis Blues nach 36 Minuten 3:2 in Führung und sorgte somit beim 4:2-Sieg in San Jose für die Vorentscheidung. Dies in herrlicher Manier: Sein ansatzloser Backhand-Schuss schlug oben links im Sharks-Tor ein (siehe Video oben).

Legende: «Das war so gar nicht typisch für mein Spiel» ... meinte Robert Bortuzzo (l.), Schütze des Game-Winners, nach der Partie. Keystone

Den Blitzstart der Gäste – St. Louis war schon nach 2 Minuten in Führung gegangen und hatte im 2. Drittel direkt nachgedoppelt – machte Logan Couture innerhalb von nicht einmal 2 Minuten zunichte:

24:55 Minuten: In Unterzahl kommt Couture zum Breakaway. Eiskalt versenkt er zum 1:2.

In Unterzahl kommt Couture zum Breakaway. Eiskalt versenkt er zum 1:2. 26:54 Minuten: Timo Meier erobert sich in der eigenen Zone die Scheibe und lanciert Couture mit einem langen Pass. Der 30-Jährige bleibt erneut cool und realisiert seinen 13. Treffer in den diesjährigen Playoffs. Für Meier ist es bereits der 9. Assist (neben 5 Toren).

Die Ausgleichsbemühungen der Sharks erhielten dann 3 Minuten vor Spielende endgültig einen Dämpfer. Oskar Sundqvist erzielte nach schönem No-Look-Pass von Alexander Steen den Treffer zum 4:2-Schlussresultat und 1:1-Ausgleich in der Serie. Blues-Keeper Jordan Binnington glänzte mit 24 Paraden (92,3 % Fangquote). Spiel 3 findet am Mittwoch in St. Louis statt.

NHL Übersicht Conference Finals

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 14.5.2019, 7 Uhr