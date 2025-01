Per E-Mail teilen

In der Nacht auf den 1. Januar fand in der NHL das inzwischen traditionelle «Winter Classic»-Spiel statt. Im Baseballstadion der Chicago Cubs spielten die Blackhawks gegen die St. Louis Blues. Auch vor über 40'000 Fans konnte das Heimteam bei eisigen Temperaturen in der «Windy City» den Negativtrend nicht stoppen.

1 / 7 Bild 1 von 7 Legende: Das «Wrigley Field» mal anders Während die dem Baseballstadion heimischen Chicago Cubs in der Winterpause sind, beanspruchen die Blackhawks das Stadion für einen spektakulären Abend für sich. Reuters/USA Today Sports

2 / 7 Bild 2 von 7 Legende: Zieht nach dem Spiel betrübt von dannen Blackhawks-Captain Nick Foligno. Reuters/USA Today Sports

3 / 7 Bild 3 von 7 Legende: Dürfen 6-fach jubeln Die St. Louis Blues erzielen auf dem «Wrigley Field» 6 Tore. Cam Fowler (r.) trifft doppelt. Reuters/USA Today Sports

4 / 7 Bild 4 von 7 Legende: Spektakuläre Parade Taylor Hall, der im Startdrittel noch das 1:2 für Chicago erzielt hatte, scheitert im 2. Drittel an Blues-Goalie Jordan Binnington. Reuters/USA Today Sports

5 / 7 Bild 5 von 7 Legende: Gebrauchter Abend Blackhawks-Goalie Petr Mrazek muss von 28 Schüssen auf sein Tor deren 6 passieren lassen. Auch seine speziell für dieses Spiel designte Ausrüstung hilft ihm dabei nicht. Reuters/USA Today Sports

6 / 7 Bild 6 von 7 Legende: Einzigartige Atmosphäre Im Stadion, wo normalerweise Homeruns geschlagen werden, ist an Silvester Eishockey Trumpf. Connor Bedard und seine Mitspieler wärmen sich vor über 40'000 Fans auf. Reuters/USA Today Sports

7 / 7 Bild 7 von 7 Legende: Nur beim Warm-Up auf dem Eis Der Schweizer Stürmer Philipp Kurashev erlebt die «Winter Classic»-Atmosphäre nur beim Aufwärmen. Während dem Spiel figuriert der 25-Jährige einmal mehr nicht im Line-Up. Reuters/USA Today Sports

Gegen die Blues setzte es für Connor Bedard und Co. die 5. Niederlage in Serie ab. Gleich ein 2:6 mussten die Blackhawks im Freiluftspektakel hinnehmen. Nach dem umkämpften Startdrittel, das aus der Sicht von Chicago mit 1:2 geendet hatte, sorgte St. Louis im Mittelabschnitt für den Unterschied. Mit 3 Treffern zogen die Blues auf 5:1 davon.

Der Schweizer Philipp Kurashev durfte beim Aufwärmen im Stadion zwar noch mittun, war während dem Spiel aber einmal mehr überzählig.

NHL