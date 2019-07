Sven Andrighetto wechselt in die KHL

2-Jahresvetrag in Omsk

Was sich schon länger angekündigt hatte, ist nun definitiv: Sven Andrighetto verlässt die NHL und wechselt zu Avangard Omsk. Der Schweizer Nationalspieler hat in der sibirischen Stadt einen Vertrag über 2 Jahre unterschrieben.

In der NHL bestritt der Stürmer für die Montreal Canadiens und die Colorado Avalanche insgesamt 227 Partien und verbuchte 84 Skorerpunkte. In Omsk trifft Andrighetto auf Bob Hartley, den ZSC-Meistercoach von 2012. In der letzten Saison stand Omsk im Playoff-Final der KHL, unterlag dort ZSKA Moskau aber mit 0:4.