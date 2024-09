Legende: Er kann sich schon wieder hervortun Für Nico Hischier ist die Saisonvorbereitung gut angelaufen. Keystone/AP Photo/Mary Altaffer

Die NHL-Saison 2024/25 beginnt in knapp 2 Wochen am 4. Oktober. Die doppelte Ouvertüre bestreiten die New Jersey Devils und die Buffalo Sabres – und zwar mit einem Gastspiel in Tschechiens Metropole Prag. Keine 20 Stunden später wird es an gleicher Stätte zur Reprise kommen.

Was noch nicht für die gesamte Franchise aus Newark gilt, kann aber jetzt schon explizit für den Schweizer Captain festgehalten werden: Die neue Meisterschaft kann kommen.

Noch keine Eiszeit für Meier

So steuerte Nico Hischier zum 1. Testspiel in der eigenen Halle bereits 2 Skorerpunkte bei. Er erzielte früh in der 3. Minute die Führung und legte bei Spielhälfte zum 2:1 für Jesper Bratt auf. Allerdings ging der Vergleich gegen die New York Islanders mit 2:4 verloren.

01:13 Video Archiv: Die Meilensteine von Nico Hischier zum 25. Geburtstag Aus Sport-Clip vom 04.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

In den Reihen der Devils lief ebenso der Verteidiger Jonas Siegenthaler auf. Dagegen wurden Timo Meier – er kehrt von einer Schulterverletzung zurück – und Superstar Jack Hughes noch geschont.