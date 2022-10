Nico Hischier traf beim 6:2 von New Jersey in Detroit, Philipp Kurashev beim 4:2 von Chicago gegen Florida.

2 Schweizer Tore in der NHL

Mit Nico Hischier (New Jersey) und Philipp Kurashev (Chicago) haben sich in der Nacht auf Mittwoch 2 Schweizer in der NHL unter die Torschützen gereiht. Beide Tore waren sehenswert.

Hischier traf beim 6:2-Sieg seiner Devils in Detroit knapp 5 Minuten vor Schluss zum 5:2. Der Walliser versenkte eine Vorlage von Tomas Tatar aus der Drehung heraus zu seinem 3. Saisontor.

00:38 Video Hischier trifft aus der Drehung Aus Sport-Clip vom 26.10.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Kurashev war beim 4:2-Heimsieg der Blackhawks gegen Florida zum 3:0 erfolgreich. Kurz nach Ablauf einer Strafe kam der Angreifer nochmals in der Offensivzone an den Puck, liess Verteidiger Gustav Forsling aussteigen und vernaschte dann auch noch Panthers-Keeper Sergej Bobrowski.

00:36 Video Kurashev lässt die Panthers-Defensive alt aussehen Aus Sport-Clip vom 26.10.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Die weiteren Schweizer:

Kevin Fiala liess sich beim 4:2-Heimsieg der L.A. Kings gegen Tampa Bay einen Assist beim 2:1 notieren.

Janis Moser gewann mit Arizona bei den Columbus Blue Jackets mit 6:3.

Timo Meier verlor mit San Jose zuhause gegen Las Vegas mit 2:4. Die Sharks bezogen im 9. Spiel die 7. Niederlage, Meier ist noch immer ohne Saisontor.

Kessel mit Rekord Box aufklappen Box zuklappen Phil Kessel hat beim 4:2-Sieg von Las Vegas bei den Sharks einen neuen Rekord aufgestellt. Er bestritt sein 990. NHL-Spiel in Serie, was zuvor noch keinem anderen Spieler gelungen war. Dabei erzielte er beim 1:0 auch gleich noch seinen 400. Treffer in der NHL.