Die Nashville Predators bleiben in der NHL das beste Team und die Calgary Flames brillieren in Unterzahl.

Die Nashville Predators haben beim 5:2-Heimsieg gegen Anaheim den 17. Sieg im 24. Spiel gefeiert. Damit bleibt das Team mit den Schweizern Kevin Fiala, Yannick Weber und Roman Josi punktgleich mit Tampa Bay die Nummer 1 der Liga.

2 Schweizer taten sich als Vorbereiter hervor: Josi sammelte 2 Assists, Fiala einen. Grosse Figur war indes ein Amerikaner. Austin Watson brillierte mit einem Hattrick. Es war der erste in der NHL für den 26-Jährigen.

24 Sekunden für 2 Shorthander

Calgary bezwang Arizona, das drittschlechteste Team der Saison, auf fremdem Eis gleich mit 6:1. Die Tore zum 5:0 und 6:0 zu Beginn des Schlussdrittels fielen inner 24 Sekunden. Noch spezieller: Es waren 2 Shorthander.

Die Flames hatten bereits das 2:0 in Unterzahl erzielt. Es war das 3. Mal in der Klubgeschichte, dass Calgary 3 Shorthander in einer Partie erzielte. Weniger rosig liest sich die Statistik für Arizona: Die Coyotes haben in den letzten 2 Spielen nicht weniger als 5 Shorthander kassiert.

Beim 2:5 von New Jersey bei Tampa Bay blieb Nico Hischier ohne Punkte. Mirco Müller war überzählig.