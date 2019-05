Die San Jose Sharks dürfen zufrieden sein mit dem Auftakt in die Playoff-Halbfinals. Dank drei Toren im Mitteldrittel kamen sie zu einem letztlich klaren Erfolg gegen St. Louis.

Einer der Matchwinner war Timo Meier. Der Appenzeller hatte bei der Hälfte der Tore seinen Stock im Spiel:

In der neutralen Zone sorgt Meier für einen Scheibenverlust der Blues. Gustav Nyquist übernimmt und bedient mit einem Querpass Logan Couture, der mit seinem bereits 10. Playofftor die Sharks in Führung bringt. 31. Minute: Die Sharks erobern sich in der Offensivzone den Puck. Meier zieht mit viel Speed an Jay Bouwmeester vorbei und kurvt auf Goalie Jordan Binnington zu. Im letzten Moment zieht der Schweizer die Scheibe auf die Backhand und verlädt den Schlussmann sehenswert zum 4:2. Ein Traumtor! Oder um es in den Worten des NHL-Kommentators zu sagen: «Left, right – goodnight.»

Legende: Zunge raus, Scheibe rein Timo Meier erzielt spektakulär das 4:2 für die Sharks. Getty Images

38. Minute: Meier macht den Deckel drauf. Von hinter dem Tor schiesst er Vince Dunn an, von dessen Schlittschuh wird die Scheibe in den Torraum abgelenkt. Dort prallt sie an den Schlittschuh von Keeper Binnington, von wo sie zum 5:2 ins Tor kullert. Die Vorentscheidung.

In 15 Spielen hat Meier nun in den diesjährigen Playoffs bereits 13 Punkte erzielt (5 Tore). Roman Josis 14 Punkte aus der Saison 2016/17 dürften wohl fallen. Mehr Punkte hat noch nie ein Schweizer in den Playoffs erzielt.

Grosses Lob gab es für Meier nach dem Spiel von hoher Stelle. Linien-Kollege und Sharks-Legende Logan Couture kam richtig ins Schwärmen:

Er war ein Stier heute. Mit seinem Speed und seiner Kraft ist er kaum zu verteidigen. Es ist toll, mit ihm in einer Linie zu spielen. Er war richtig, richtig gut.

Couture strich zudem das aussergewöhnliche Puck-Handling Meiers heraus – vor allem beim Tor zum 4:2. «Dort hat man sein enormes Talent gesehen.»

Spiel 2 der Best-of-7-Serie wird am Montag erneut in Kalifornien ausgetragen.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 12.5.19, 07:30 Uhr