Der Arizona-Verteidiger kann mit erst 23 Jahren schon auf 200 NHL-Spiele in der Regular Season zurückblicken.

Moser lebt seinen Traum von der Eishockey-Karriere in der Wüste

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Janis Moser hat in der Nacht auf Montag in der NHL ein Jubiläum gefeiert: Er absolvierte seine 200. Partie in der Regular Season. Der Verteidiger hatte doppelten Grund zur Freude, denn seine Arizona Coyotes bezwangen die San Jose Sharks auswärts mit 5:2.

Nach dem 7:4-Erfolg über die Vegas Golden Knights vor knapp 48 Stunden war es der zweite Vollerfolg in Serie. Die Playoffs sind für das Team aus Arizona trotzdem nicht mehr zu erreichen.

Die Natur als Abwechslung

Moser, der seit zweieinhalb Jahren in der Wüste spielt, erzielte diese Saison in 75 Spielen 5 Tore und 21 Assists. Ihm gefällt das Leben als Coyote, wie er am Sonntagabend im «Sportpanorama» erzählte. Vor allem die Natur liegt dem Bieler: «Es tut gut, durch die karge Landschaft zu wandern – das gibt dir Zeit, abzuschalten und den Kopf zu lüften.»

Mittlerweile ist er fester Bestandteil des NHL-Teams. Diesen Status musste er sich hart erarbeiten – zu Beginn gehörte der heute 23-Jährige dem Farmteam an. Was damals seine grosse Sorge war und wie er sich in der besten Eishockey-Liga der Welt durchgesetzt hat, erfahren Sie im Videobeitrag oben.