Siegtor gegen das beste Team der NHL: Nach nur 15 Sekunden in der Verlängerung erzielte Fiala das 3:2 für Minnesota gegen Colorado. Der St. Galler traf nach einer schönen Passfolge im Powerplay aus der rechten Ecke zum 6. Sieg in Folge der Wild. Für Fiala war es in seiner bisher besten NHL-Saison der 59. Skorerpunkt (nach 64 Spielen).

Immer wieder Josi

Auch Roman Josi ist in diesen Tagen so effizient wie noch nie. Der Berner Verteidiger setzte in der Nacht auf Montag seine Serie fort und sammelte mit zwei Assists auch in seinem 13. Spiel in Folge Skorerpunkte. Zwei seiner Schüsse wurden gegen die Philadelphia Flyers ins Tor abgelenkt, darunter jener zum 5:4-Schlussstand 79 Sekunden vor der Schlusssirene. Josi steht nun bei 81 Skorerpunkten. Mehr als einen Drittel davon erzielte er im laufenden Monat. Er traf in den 13 Spielen im März viermal und buchte 24 Assists.

Für Pius Suter setzte es mit den Detroit Red Wings eine schmerzhafte Niederlage ab. Der Zürcher Stürmer ging mit seinem Team bei den Pittsburgh Penguins mit 2:11 unter.