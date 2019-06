St. Louis liegt im Stanley-Cup-Final gegen Boston nach einem 2:1-Auswärtssieg erstmals in Front. Damit können die Blues am Sonntag ihren ersten Titel holen.

Nachdem die St. Louis Blues in den Spielen 2 und 4 jeweils auf einen Rückstand gegen die Boston Bruins reagiert hatten, gingen sie nun erstmals in der Finalserie in Führung.

Nach einem 2:1-Sieg im Gastspiel in Boston winkt dem Team aus Missouri die historische Chance, am Sonntag vor Heimpublikum erstmals den Stanley Cup zu gewinnen.

Bruins hadern mit Szene vor 2:0

Mann des Spiels im 5. Finalspiel war Keeper Jordan Binnington, der mit 38 Paraden glänzte. Ebenfalls herausragend war Ryan O'Reilly, der sein 3. Tor in den letzten 2 Spielen erzielte. Der Kanadier brachte die Blues nach 55 Sekunden im 2. Drittel in Front, wobei er von Zach Sanford mit einem Pass zwischen den Beinen äusserst sehenswert lanciert worden war.

Es hat alles mit Binnington angefangen. Er spielte ausserordentlich.

Beim 2:0 durch David Perron (51.) lieferte O'Reilly den Assist. Doch dieser Treffer gab zu reden, da dem Tor ein nicht geahndetes Foul durch Tyler Bozak an Noel Acciari vorangegangen war.

Während die Bruins haderten, war die Stimmung bei den Blues gelöst. Und die Spieler wussten, wem sie den Sieg verdankten. O'Reilly sagte: «Es hat alles mit Binnington angefangen. Er spielte ausserordentlich und hielt uns im 1. Drittel im Spiel.» Auch Verteidiger Colton Parayko betonte: «Er war unser Matchwinner.»

Goalie-Rekord für Binnington

Binnington liess lediglich den Anschlusstreffer von Jake DeBrusk (54.) zu und realisierte mit dem 9. Auswärtssieg in den laufenden Playoffs einen Goalie-Rekord: Mehr Auswärtserfolge als NHL-Rookie in den Playoffs sind noch keinem Torhüter gelungen. Und mit dem 15. Playoff-Sieg insgesamt egalisierte Binnington gleichzeitig die bisherige Rookie-Bestmarke.

Resultate Übersicht NHL

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 7.6.2019, 07:00 Uhr