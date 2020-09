Bis 10 Minuten vor Schluss sah es in Edmonton danach aus, als könnten die Vegas Golden Knights die Serie gegen Dallas auf 2:3 verkürzen. Das Team aus der Wüstenstadt führte dank den Toren von Chandler Stephenson und Reilly Smith mit 2:0.

0:2-Rückstand in den letzten 10 Minuten wettgemacht

Doch Jamie Benn (50.) und Joel Kiviranta (57.) retteten die Stars in die Verlängerung. Dort war es der Russe Denis Gurjanow, der Dallas in der 4. Minute in den Stanley-Cup-Final schoss. Die Texaner entschieden die Finalserie in der Western Conference mit 4:1 Siegen für sich.

Letzter Triumph vor 21 Jahren

Die Stars stehen nach ihrem Umzug im Jahr 1994 von Minneapolis nach Dallas zum dritten Mal im Stanley-Cup-Final. Nach ihrem Triumph 1999 waren sie im Jahr darauf an den New Jersey Devils gescheitert.

Gegner der Dallas Stars im Kampf um die Stanley-Cup-Trophäe sind die Tampa Bay Lightning oder die New York Islanders. Tampa Bay, der Stanley-Cup-Sieger von 2004, hat in der Nacht auf Mittwoch die Chance, mit dem vierten Sieg in den Final einzuziehen.