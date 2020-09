Im Kampf um den Stanley Cup schaffen die Tampa Bay Lightning in der Finalserie gegen die Dallas Stars den Ausgleich zum 1:1.

Das Team aus Florida setzte sich in der Blase von Edmonton mit 3:2 Toren durch. Tampa Bay erzielte die 3 Treffer innerhalb von 4 Minuten. Brayden Point (12.) und Ondrej Palat (15.) im Powerplay sowie Kevin Shattenkirk (16.) mit einem Schuss von der blauen Linie überwanden den in Spiel 1 des Playoff-Finals in der NHL noch überragenden Torhüter Anton Chudobin.

Ab dem Mitteldrittel dominierte Dallas zwar gegen die nun defensiver agierenden Lightning das Spiel, zu mehr als 2 Treffern reichte es aber nicht.

Stamkos vor Rückkehr

Spiel 3 der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Donnerstag statt. Die Lightning hoffen auf einen zusätzlichen Schub durch ihren Captain Steven Stamkos. Der 30-Jährige steht nach über einem halben Jahr Verletzungspause kurz vor seinem Comeback.

Legende: Retteten die Führung über die Zeit Tampa-Goalie Andrei Wassilewski und seine Vorderleute. Keystone