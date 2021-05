Die Hurricanes bezwingen die Predators in Spiel 5 mit 3:2 n.V. und legen in der Playoff-Serie mit 3:2 vor.

3:2-Sieg in der Overtime

Nach 2 Siegen in Folge und dem Ausgleich in der Serie reiste Nashville mit breiter Brust nach Carolina und eröffnete auch das Skore: Roman Josi, zuletzt ohne Skorerpunkt geblieben, schoss vor dem Tor Mitspieler Yakow Trenin praktisch ab, via dem Russen fand der Puck seinen Weg ins Tor.

Trenin erzielte im Mitteldrittel auch das zwischenzeitliche 2:1. Weil Carolinas Martin Necas zweimal ausgleichen konnte, ging es wie in den vorangegangenen zwei Spielen in die Verlängerung.

Carolina-Captain geht voran

Dort sorgte der Hurricanes-Captain Jordan Staal nach nur 2 Minuten für die Entscheidung. Carolina hat damit in der Nacht auf Freitag auswärts die Chance, in die nächste Playoff-Runde einzuziehen.

Josi erhielt bei Nashville erneut am meisten Eiszeit (22:47 Minuten). Mit Nino Niederreiter (13:18) auf Seiten Carolinas blieb der zweite Schweizer im Einsatz ohne Skorerpunkt.

Toronto mit dem überzähligen Denis Malgin kam gegen Montreal auswärts zu einem deutlichen 4:0-Sieg. In der Serie ziehen die Maple Leafs damit auf 3:1 davon und haben ebenfalls Matchpucks.